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        Seyir halinde alev alan belediye otobüsü yandı; sürücü yolcuları zamanında tahliye etti

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün motor kısmından duman geldiğini fark eden şoför Ahmet Saral, aracı kenara çekip yolcuları tahliye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:10
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        Seyir halinde alev alan belediye otobüsü yandı; sürücü yolcuları zamanında tahliye etti
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün motor kısmından duman geldiğini fark eden şoför Ahmet Saral, aracı kenara çekip yolcuları tahliye etti. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde Otogar-Feslikan Yaylası seferini yapan 521 hatlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AUU 885 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Motor kısmından duman çıktığını gören sürücü Ahmet Saral, otobüsü yolun kenarına alarak yolcuları tahliye etmeye başladı. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden Saral, başarılı olamayınca 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını, yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonrası otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        'ÇOK ŞÜKÜR, KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI'

        Sarısu istikametinden Uncalı'ya giderken otobüsün arkasından duman geldiğini fark ettiğini aktaran Saral, "Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı TIR şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri, hızla gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Yolcumuz vardı; çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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