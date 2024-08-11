Denize giren Ukraynalı çocuğun fotoğraf ve videosunu çeken eğitmen tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren 11 yaşındaki Ukrayna uyruklu kız çocuğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen satranç eğitmeni Mesut Uçan’ın (52) incelenen cep telefonunda, eğitim verdiği çocukların müstehcen fotoğraf ve videoları çıktı. Mesut Uçan tutuklandı.

Olay dün Damlataş sahilinde meydana geldi. Satranç eğitmeni Mesut Uçan, cep telefonu kamerasıyla denize giren Ukrayna uyruklu kız çocuğunun görüntüsünü çekmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Mesut Uçan'ı yakalayıp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mesut Uçan’ın cep telefonunda yapılan incelemede, satranç eğitimi verdiği çocukların müstehcen fotoğrafları ve videoları olduğu tespit edildi. Mesut Uçan, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.