Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Motosikletli zabıta memuru, kazada öldü

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeiddiaya göre bir aracır sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü zabıta memuru Okan Asar (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli zabıta memuru, kazada öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Korkuteli ilçesindeiddiaya göre bir aracır sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü zabıta memuru Okan Asar (31), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli-Antalya yolu Çağıllık mevkisinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Okan Asar, Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar’a sürpriz yapmak için motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken bir aracın sıkıştırması sonucu Okan Asar'ın kullandığı motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Motor kısmının demir yığını haline dönüştü motosikletten düşen Okan Asar, metrelerce savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde Okan Asar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücü Asar'ın cansız bedeni, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği iddia edilen satranç eğitmen...
        Öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği iddia edilen satranç eğitmen...
        Denize giren Ukraynalı çocuğun fotoğraf ve videosunu çeken eğitmen tutuklan...
        Denize giren Ukraynalı çocuğun fotoğraf ve videosunu çeken eğitmen tutuklan...
        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanı...
        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanı...
        Antalya'da tekne çalışanının bulduğu çanta engelli turiste teslim edildi
        Antalya'da tekne çalışanının bulduğu çanta engelli turiste teslim edildi
        Seyir halinde alev alan belediye otobüsü yandı; sürücü yolcuları zamanında...
        Seyir halinde alev alan belediye otobüsü yandı; sürücü yolcuları zamanında...
        'VIP' turistin ultra lüks tatili uçak koltuğunda başlıyor
        'VIP' turistin ultra lüks tatili uçak koltuğunda başlıyor