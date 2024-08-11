Alanyaspor – Eyüpspor: 1-1
STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih MazlumALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk.
STAT:Alanya Oba
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 66 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 66 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 87 Furkan Bayır)
EYÜPSPOR: Berke Özer - Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Meraş), Midtsjö (Dk. 62 Taşkın İlter), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk.36 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 80 Tayfur Bingöl), Ahmed Kutucu (Dk. 80 Chatzigiovanis), Thiam
GOLLER: Dk. 76 Cordova (Alanyaspor) - Dk. 64 Saiz (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Arda Turan (Teknik Direktör) (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Ahmed Kutucu (Eyüpspor) - Lima (Alanyaspor)
Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
5’inci dakikada kaleci Berke Özer’in kısa düşen pasında Efecan’ın vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.
6’ncı dakikada Eyüpspor ‘un merkezden gelişen atağında savunmanın arkasına gönderilen pasta Halil Akbunar topla birlikte kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza alanı içinde topu alan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top dışarı çıktı.
9’uncu dakikada Alanyaspor atağında Balkovec’in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Augusto’nun vuruşunda top kaleci Berke Özer’de kaldı.
19’uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Balkovec'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.
26’ncı dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.
64’üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası yayına çıkarttığı pasla topla buluşan Saiz'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.
76’ncı dakikada Alanyaspor skoru eşitledi. Augusto’nun sağ taraftan ceza sahası içerisine gönderdiği topta arka direkte buluşan Cordova’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
82’nci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Augusto’nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta’nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı
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