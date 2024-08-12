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        Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da, iki kaçak Rus okulu

        RUSYA- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik kiralamaya, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı gösterdiği faaliyetlere kaçak okullar da girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:10
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        Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da, iki kaçak Rus okulu
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        RUSYA- Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik kiralamaya, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı gösterdiği faaliyetlere kaçak okullar da girdi. Konyaaltı'nda kaçak olduğu belirtilen iki Rus okulu ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Antalya, 2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası iki ülkeden de göçün en yoğun yaşandığı illerden biri oldu. Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa, Alanya başta olmak üzere sahil ilçelerine hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan akın yaşandı. Savaş sonrası Rus ve Ukraynalıların kente yoğun göçü, ilk olarak ev fiyatları ve kiralarda astronomik artışlara yol açtı.

        KORSAN TAKSİCİLİK YAPIYORLAR

        Halen ulaşım sorunu yaşanan kentin trafiğinde de Rus ve Ukrayna plakalı araç sayısında ciddi artış oldu. Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla korsan taksicilik yapıldığı da ortaya çıktı. Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan, evlerini günübirlik kiralamaya, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlendi. Alanya ilçesinde Ukraynalı plakalı kaçak faaliyet gösteren bir çekici de ele geçirildi.

        RUSLARIN YOĞUN OLDUĞU İLÇEDE KAÇAK OKUL

        Rus ve Ukraynalıların kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri birçok sektörü olumsuz etkilerken, bu kez iki ülke vatandaşının yoğun olduğu Konyaaltı ilçesinde kaçak ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilen iki Rus okulu belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Rus okullarına yönelik inceleme başlatıldı.

        İKİ OKULUN DA KAYDI YOK

        İnternet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam yapan okullarla ilgili Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, bu okullara ait resmi bir izin ve kayda rastlanmadı. 'Antalya'daki Rus Okulu' başlıklı reklamlarla tanıtım yapan okullardan birinin duyurularında, okul programı olarak 1-6'ncı sınıflar için sertifikalı temel eğitim Rusça programı, Rus okullarına resmi kabul ve devlet diplomasının alınması gibi bilgiler mevcut.

        TÜRK KURS MERKEZİ İLE AYNI ADRESTE

        Kaçak olduğu belirtilen diğer okulun ise adres olarak bir Türk kurs merkeziyle aynı adresi kullandığı belirlendi. Türk öğrencilere kurs verilen merkezin olduğu binanın adres gösterildiği Rus okulunda, 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar eğitim verildiği belirtiliyor. İki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için kayıt duyuruları da bulunuyor. Okullarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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