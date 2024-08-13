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        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem

        ANTALYA'dakiteleferik kazası nedeniyle 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu, bu projeyi yaşanan kaza ve cezaevi sürecinden sonra iptal ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:35
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        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem
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        ANTALYA'dakiteleferik kazası nedeniyle 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu, bu projeyi yaşanan kaza ve cezaevi sürecinden sonra iptal ettiğini açıkladı. Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem" dedi.

        Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Adaylık için son istifa gününün 1 Aralık olması nedeniyle 28 Kasım 2023 tarihinde ANET yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğünden istifa edip aday adayı olduğunu belirten Mesut Kocagöz, "Seçimler başladı ve yaklaşık 4,5 ay evimize gidemedik zaten. Fakat 12 Nisan'da bu talihsiz kaza yaşandı" dedi. 14 Nisan'da savcılığa çağrıldığını, nöbetçi mahkemece tutuklandığını anlatan Kocagöz, 57 gün boyunca 16 kişilik koğuşta kaldığını söyledi. Başkan Kocagöz, "Girdik, ilk 3 gün zaten anlamadık, şoktaydık. Yavaş yavaş kendimize geldik. Evle telefonla konuşma şansımız oldu. Ailemiz ziyarete geldi. Sabah 07.00'de kalkıyor, 08.00'de sayıma çıkıyorduk. Sonra kahvaltı yapıyorduk. Biraz yürüyor, volta atıyordum. İnsan başlarda kendini dinliyordu ama bir süre sonra inanılmaz şekilde o duvarlar üzerinize geliyor. Nasıl hava değerliyse, su değerliyse, özgürlüğün o kadar değerli olduğunu orada görüyorsunuz" diye konuştu.

        'ÇALIŞTIRMASAYDI KAZA OLMAYACAKTI'

        İlk duruşmanın yapıldığı 11 Haziran'da serbest kalan Mesut Kocagöz, belediye başkan adaylığı sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu hatırlattı. Yaşanan kaza ve 57 günlük cezaevi sürecinden sonra bu projeyi iptal ettiğini açıklayan Mesut Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem. O teleferik kazası da aslında sistem hatası değil, operatör hatası. Yüzlerce kez durdu orası, çünkü ani hava değişikliğine duyarlı bir yer teleferik. Meteoroloji bize bilgi verir, fırtına çıkacak, ne yapacaksınız? Millet havada, durdurursunuz. Oranın kurtarma motoru ile tahliye edersiniz, manuel. Bu kadar basit aslında. Bu arkadaşımız ikinci kez bastı ya, çalıştırmasaydı kaza olmayacaktı" diye konuştu. Cezaevinde çok vakit olduğu için çok dizi izlediklerini de anlatan Kocagöz, izledikleri arasında 'İnci Taneleri' dizisi olduğunu belirterek, "Yılmaz Erdoğan, dizide anlatıyor. Cezaevinde kalmış ya, '11 adım atıyorsun 12'ncisi yok' dedi. Oradan bizim koğuştan mahkum bir arkadaş, 'Ya bizim kaç adım volta be' dedi. Millet kaç yıldır kalıyor ama dikkat etmemiş. '16' dedim. Sabahleyin tabii herkes aşağıda. Biliyorum herkes sayıyor. 'Vallahi doğru çıktı ya başkan' diyorlar. 'Bizde de 16 atıyorsun 17 yok' dedim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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