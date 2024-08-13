Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem

ANTALYA'dakiteleferik kazası nedeniyle 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu, bu projeyi yaşanan kaza ve cezaevi sürecinden sonra iptal ettiğini açıkladı. Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem" dedi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Adaylık için son istifa gününün 1 Aralık olması nedeniyle 28 Kasım 2023 tarihinde ANET yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğünden istifa edip aday adayı olduğunu belirten Mesut Kocagöz, "Seçimler başladı ve yaklaşık 4,5 ay evimize gidemedik zaten. Fakat 12 Nisan'da bu talihsiz kaza yaşandı" dedi. 14 Nisan'da savcılığa çağrıldığını, nöbetçi mahkemece tutuklandığını anlatan Kocagöz, 57 gün boyunca 16 kişilik koğuşta kaldığını söyledi. Başkan Kocagöz, "Girdik, ilk 3 gün zaten anlamadık, şoktaydık. Yavaş yavaş kendimize geldik. Evle telefonla konuşma şansımız oldu. Ailemiz ziyarete geldi. Sabah 07.00'de kalkıyor, 08.00'de sayıma çıkıyorduk. Sonra kahvaltı yapıyorduk. Biraz yürüyor, volta atıyordum. İnsan başlarda kendini dinliyordu ama bir süre sonra inanılmaz şekilde o duvarlar üzerinize geliyor. Nasıl hava değerliyse, su değerliyse, özgürlüğün o kadar değerli olduğunu orada görüyorsunuz" diye konuştu.