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        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu (2)

        GÖKÇEBAHADIR DA JÜRİ ÜYESİAntalya'da ekim ayında düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerine, Gökçe Bahadır da eklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:45
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        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu (2)
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        GÖKÇEBAHADIR DA JÜRİ ÜYESİ

        Antalya'da ekim ayında düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerine, Gökçe Bahadır da eklendi. Festival komitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde, son dönemde 'Ömer' ve 'Kulüp' adlı dizilerle adından söz ettiren, oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan, 'Dedemin İnsanları', 'Bana Masal Anlatma', 'Aşk Uykusu' ve 'Kendi Yolumda' adlı sinema filmlerinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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