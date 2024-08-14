Annenin öldüğü, bebeğin yaralandığı safari aracı kazası kamerada

ANTALYA'nınAlanya ilçesinde rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandığı ve Esma Alıcı'nın (31) hayatını kaybettiği, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekilmeyen araç, geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp, el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, Emre Alıcı son anda kendini yere atıp, kurtuldu.

BEBEĞİN DURUMU İYİ İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, anne Esma Alıcı'nın öldüğü belirlendi. Esma Alıcı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna konuldu. Fatma Ela Alıcı'nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Emre Alıcı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.