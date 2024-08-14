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        Annenin öldüğü, bebeğin yaralandığı safari aracı kazası kamerada

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandığı ve Esma Alıcı'nın (31) hayatını kaybettiği, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:35
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        Annenin öldüğü, bebeğin yaralandığı safari aracı kazası kamerada
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandığı ve Esma Alıcı'nın (31) hayatını kaybettiği, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekilmeyen araç, geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp, el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, Emre Alıcı son anda kendini yere atıp, kurtuldu.

        BEBEĞİN DURUMU İYİ

        İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, anne Esma Alıcı'nın öldüğü belirlendi. Esma Alıcı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna konuldu. Fatma Ela Alıcı'nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Emre Alıcı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

        Diğer yandan kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emre Alıcı, şoför kapısı açık şekilde dışarıda beklerken rampa aşağı duran safari aracının bir anda hareket ettiği, hızla geri doğru giden aracın önce istinat duvarına çarptığı, ardından uçurumun olduğu bölgeye doğru gözden kaybolduğu anlar, görüntülerde yer aldı. Araç hareket ettiği sırada Emre Alıcı'nın açık şoför kapısının yanında koşturduğu, bir süre sonra yola savrulduğu görüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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