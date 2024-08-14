2 amatör dalgıç, suyun altında ceset buldu

ANTALYA'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset gördü. Ölen kişinin, 22 yaşındaki Ahmet Göçer olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında meydana geldi. Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti. Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.