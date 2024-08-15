Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor

ORTAOKUL yıllarında futbola başlayan Nevide Çiçek (23), güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi. Yeni sezonda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol takımıyla yeşil sahalara çıkacak olan Çiçek, “Futbol aşkımı bu sezon da göstereceğim. Önceliğim her zaman futbol" dedi.

İstanbul’da yaşayan Nevide Çiçek, ortaokul yıllarında okul sahasında erkek arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. Küçük yaşlarda kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Bir süre profesyonel futbol oynayan Çiçek, aynı zamanda modellik ve oyunculuk da yapmaya başladı.

2021’de Lübnan’da katıldığı Miss Tourism Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Nevide Çiçek, ilk kraliçe tacını kazandı. 2022 yılında The Queen Eurasia Güzellik Yarışması’nda güzellik kraliçesi seçilen Çiçek, geçen aylarda da Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Miss Eurasia yarışmasında 25 ülkeden yarışmacılar arasında 3’üncülük tacını giydi. Aynı zamanda dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Çiçek, futbol aşkından kopamadı. Podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşımak isteyen Nevide Çiçek, yeni sezon için 1207 Antalyaspor Kadın Futbol takımına transfer oldu. Takımıyla başarılı bir sezon geçirmek isteyen genç futbolcu, sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

MEVKİSİ DEFANS Futbol tutkusunun çocukluktan geldiğini söyleyen Nevide Çiçek, “Ortaokul yıllarımda arkadaşlarımla maç yapmaya başladım. Sonrasında da hocalarımın destekleriyle kendimi yeşil sahalara atıp göstermek istedim. Ortaokuldayken kadın futbol takımına seçildim. Defans mevkisinde oynuyordum. Aynı zamanda modellik yapıyorum. Bu konuda da hocalarım çok anlayışlı. Gelemediğim zamanlarda beni anlayışla karşılıyorlar. Sonrasında yaptığım ek idmanlar için program hazırlıyorlar. Modelliğe Lübnan’da düzenlenen yarışma ile başladım. Orada Türkiye’yi temsil ettim ve tacımı kazandım. Sonrasında Rusya’da düzenlenen yarışmada 25 ülke arasında 3’üncü oldum" dedi.