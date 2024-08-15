Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

Üniversite öğrencilerinde küresel rekabetin araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması, buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve akademik çalışmalarda veya profesyonel meslek hayatlarında patent dokümanlarını kullanmalarının sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlemekte olan Patentle Türkiye – 4. Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları devam ediyor.

1 Mayıs 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın duyurusu ile başlayan yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri 15 Aralık tarihine kadar TÜRKPATENT Elektronik Başvuru Sistemi – EPATS üzerinden ücretsiz patent başvurusu yaparak katılım sağlayabilecek.