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        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

        Üniversite öğrencilerinde küresel rekabetin araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması, buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve akademik çalışmalarda veya profesyonel meslek hayatlarında patent dokümanlarını kullanmalarının sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlemekte olan Patentle Türkiye – 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:49 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:55
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        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları devam ediyor
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        Üniversite öğrencilerinde küresel rekabetin araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması, buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve akademik çalışmalarda veya profesyonel meslek hayatlarında patent dokümanlarını kullanmalarının sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlemekte olan Patentle Türkiye – 4. Üniversiteler Patent Yarışması başvuruları devam ediyor.

        1 Mayıs 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın duyurusu ile başlayan yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri 15 Aralık tarihine kadar TÜRKPATENT Elektronik Başvuru Sistemi – EPATS üzerinden ücretsiz patent başvurusu yaparak katılım sağlayabilecek.

        TÜRKPATENT'e yapılacak başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler ödüllendirilecek. Bu kapsamda; birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, dördüncü ila altıncıya 50 bin TL, yedinci ila onuncuya 40 bin TL ve on birinci ila yirminciye 30 bin TL olmak üzere toplam 850 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım ödülü verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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