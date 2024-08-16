Bakan Ersoy: Turizmde büyüme süreci daha da hızlanacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl ilk 6 ayda 22,9 milyon ziyaretçi sayısının bu yıl aynı dönemde 26 milyonu aştığını, turizm gelirinin ise 2023'e göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Turizmde tüm zamanların rekorunu kırdık. Eylül ayı itibarıyla turizmde büyüme sürecinin daha da hızlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) her ay geleneksel olarak düzenlenen öğle yemeği programına katıldı. Ağustos ayı itibarıyla turizm sektörüne ilişkin genel değerlendirmeler ve hedeflerin ele alındığı toplantının açılış konuşmasını, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu yaptı.

ANTALYA 10 MİLYONU AŞTI Antalya'nın bu yıl ağustos ayı ortasında 10 milyon turist sayısını aştığını açıklayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Sayın bakanım bizim işlerimiz çok şükür iyi. Biz esnafız, işlerimiz iyi olduğu zaman iyi diyeceğiz, kötü olduğu zaman kötü diyeceğiz ki, kötü olduğumuzda yardımcı olunuz. Otellerimiz şu anda dolu. Başlangıçta ufak tefek problemler yaşadık, doğrudur. Temmuz ayı başında ufak doluluk problemi yaşadık ama her zaman da yüzde 100 dolu olacağız diye bir durum yok. Fiyatlarımızı biraz yukarıya taşıyacağız, kaliteli turistin gelmesini sağlayacağız" dedi.

İKİNCİ ÇEYREKTE 26 MİLYON TURİST, 23,7 MİLYAR DOLAR GELİR Turizmde ikinci çeyrek verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 yılının ilk altı ayında 22,9 milyon olan ziyaretçi sayımız, yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bu yıl 26 milyonun üstüne çıktı. Turizm gelirimiz ise yine 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştı. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Ülkemiz turizmi için çok daha fazlasını başarabileceğimize inancımızla 2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

'KRİZLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANMIŞ YENİ BİR TURİZM' Turizm sektörünü etkileyen hem bölgesel hem küresel düzeyde birçok olay yaşandığına dikkati çeken Bakan Ersoy, “Bunların arasında yılbaşında hedeflerimizi açıklarken aslında göz önünde bulundurduklarımız vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi. Bu iki büyük spor organizasyonunun haziran, temmuz ve ağustos aylarına etkisini tahmin ediyorduk. Bir yandan da bölgemizde devam eden siyasi gerilimler ve savaşlar var. İşte bu nedenle tahmin ettiğimiz ya da hiç bilmediğimiz gelişmelere karşı, Türk turizmini güçlü kılmak adına birçok önlem aldık. Antalya'yı ve ülkemizi dünya turizminin süper ligine çıkartmak ve orada kalıcı hale getirmek adına stratejiler geliştirmeye devam ediyoruz. 'Krizlere karşı bağışıklık kazanmış yeni bir turizm' anlayışıyla hareket ederek Türk turizminde üst üste rekorlar kırmayı başardık" diye konuştu.

'EN YOĞUN VE EN ETKİLİ REKLAM VEREN ÜLKEYİZ' Göreve geldiği ilk gün, Türkiye'nin dünyada en önemli turizm potansiyeline sahip ülkelerden biri olduğunu söylediğini hatırlatan Ersoy, “Bu potansiyeli en doğru şekilde yönetmek adına özel sektör temsilcilerinin de içinde yer aldığı, hızlı karar alabilen, profesyonel ve dinamik bir yapı oluşturarak Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduk. 2023 yılında, sadece Antalya'da yapılan 74 etkinlik kapsamında, aralarında tur operatörü, basın mensubu ve influencerların da yer aldığı; 75 ülkeden, toplam 2 bin 107 kişi ağırlandı. TGA bünyesinde 200'den fazla ülkede tanıtım ve reklam çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz" dedi.

ANTALYA'DA YENİ MÜZE İNŞAATI BAŞLIYOR En önemli adımlardan birinin de turizmi 12 aya çıkartmak için yapılan çalışmalar olduğundan bahseden Bakan Ersoy, “Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı- Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayılarını artırdık. İnşallah son 60 yılda ülkemizde arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eş değer işi 4 yılda tamamlayacağız. Ayrıca yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına da yakında başlıyoruz, proje çalışmalarında sona gelindi. Bununla birlikte Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız. İnşallah yıl sonundan önce proje çalışmalarını tamamlayıp yatırım aşamasına getirmiş olacağız" dedi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KASIMDA Kültür turizminin geliştirilmesi kapsamındaki Kültür Yolu Festivallerine değinen Ersoy, “Geçen yıl yoğun katılımla şehrimizde de gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 2-10 Kasım tarihinde festivalimizi en güçlü şekilde Antalya'mızda sizlerle buluşturacağız. Bu tarihleri belirlerken en önemli önceliğimizin, Antalya'mızın turizm sezonunu uzatılmasına festivalimiz aracılığıyla katkı sağlamak olduğunu da belirtmeliyim. Ancak gözbebeğimiz Antalya'da maalesef altyapı ve ulaşım sorunları yaşanıyor. Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'ya hiç yakışmayan altyapı sorunlarını çözmeyi de kendimize görev bildik ve bu çerçevede önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Belek ve Kemer bölgesinin gelecek 50 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kanalizasyon altyapılarını ve atık su biyolojik arıtma tesislerini tamamlayıp hizmete aldık" diye konuştu.

ANTALYA'NIN ULAŞIM SORUNLARI Antalya'nın trafik sorununa ilişkin çalışmalar konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve ekibiyle yakın iş birliği yaptıklarını da anlatan Bakan Ersoy, “Geçen hafta Antalya Havalimanı'nda hem havayolu trafiği hem de karayolları projeleriyle ilgili detaylı bir çalışma yaptık. Alanya otoyolunun ihalesi, yap-işlet-devret modeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapıldı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile beraber, şehir içi trafiğin azaltılması ve kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştiriyoruz. Özellikle D-400'le ilgili yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadar inşaat sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor" dedi.

KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONSEYİ Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'yle hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, “İlk etapta konaklama tesislerimize yönelik uyguladığımız program kapsamında, uluslararası akreditasyona uygun, 3 aşamadan oluşan kriterler belirledik. 2030 sonu itibarıyla tüm konaklama tesislerimiz, 3 aşamadaki kriterlerin tümünü karşılayarak sertifika almış ve programı tamamlamış olacak. Şu an ağırlıklı Antalya'da 1000'den fazla tesis sertifika programı tamamladı. Toplamda 20 binden fazla tesis dahil edildi. Dünyada rekor ve şu anda bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Ayrıca bu konseyle yeni bir çalışmaya daha imza attık. Geçtiğimiz hafta konsey yetkililerini Side ve Birgi'de ağırlayarak bir ön değerlendirme çalışması gerçekleştik. Amacımız Side ve Birgi'yi sürdürülebilir turizm destinasyonu olarak ilan etmek" diye konuştu.