Alanyaspor iki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninin ardında da sezon başından beri alınan oyunculardan Serdar Dursun, Makouta, Mert Bayram, Bera Çeken ve Balkovec’i tanıttı.

Turuncu-yeşilli takım, transfer döneminde 2 ismi daha kadrosuna kattı. Rony Lopes ve Juan Christian için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 28 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Rony Lopes’le 2 yıllığına, 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Juan Christian ile de 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: TAKIMA KATKI ANLAMINDA BEKLENTİMİZ YÜKSEK Başkan Hasan Çavuşoğlu, Juan Christian transferi için, “Bugün de Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian kadromuza kattık. Tabii ki kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Takıma katkı anlamında beklentimiz yüksek, kendine has oyunu var. Kendisinin de amacı ve hedefleri var. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. “UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU” Rony Lopes transferi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Rony Lopes hem forvet arkası hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Braga’dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Kariyerli bir oyuncu ve burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığı için kendisi de burada. Transferi biraz uzun sürdü ben kendisine Alanyaspor’u seçtiği için teşekkür ediyorum. O da bizi istedi biz de onu istedik. Alanyaspor’umuza inşallah çok faydalı olacaktır” dedi.

JUAN CHRISTIAN: BURADA AİLE HAVASI VAR Alanyaspor’a transferi hakkında konuşan Juan Christian ise, “Burada olduğum için çok mutluyum. Alanyaspor, bana bu şansı verdiği için özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Benim transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi karşılandım. Burada bir aile havası var. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım. Tekrardan burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum” diye konuştu. RONY LOPEZ: BUNDAN SONRA ÇALIŞMA ZAMANI Rony Lopes ise Alanyaspor’a her şeyini vermek ve katkıda bulunmak için hazır olduğunu söyledi. Lopes konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Başkanımıza sözleri için çok teşekkür ederim. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bana bu güveni vermesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı. Süper Lig’de geçen sezon birkaç tane maç izlemiştim. Çünkü artık Türkiye’deki liglerin maçları Portekiz televizyonunda yayınlanıyor. Şimdi daha çok izleyeceğim ve içinde olduğum için daha çok göreceğim.”