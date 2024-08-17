Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
ANTALYA'da Aksu ilçesinde seralar arasındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.
ANTALYA'da Aksu ilçesinde seralar arasındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bazı seraların zarar gördüğü yangına, vatandaşlar da evlerinden çektikleri hortumlarla müdahale etti.
Aksu ilçesinde, seraların arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale ederken, bir yandan da evlerinin etrafındaki yanabilecek alanları ıslattı.
Helikopter ve uçakların da müdahale ettiği yangın, bazı seraların plastiklerine zarar verdi. Yangın 1 saatlik müdahaleyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.
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