Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA'da Aksu ilçesinde seralar arasındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bazı seraların zarar gördüğü yangına, vatandaşlar da evlerinden çektikleri hortumlarla müdahale etti.

Aksu ilçesinde, seraların arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale ederken, bir yandan da evlerinin etrafındaki yanabilecek alanları ıslattı.