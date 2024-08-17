Arkadaşının ölümü kask kamerasına yansıdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (22) hayatını kaybetti. Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 motosiklet ile Hasan Doyurun'un (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförü Hasan Doyurun, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.