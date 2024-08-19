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        Gayrimenkul şirketinden 200 bin metrekarelik arsa satışı

        Gayrimenkul şirketi Helmann Holding, konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla 200 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştireceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:10
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        Gayrimenkul şirketinden 200 bin metrekarelik arsa satışı
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        Gayrimenkul şirketi Helmann Holding, konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla 200 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştireceğini duyurdu.

        Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiren Helmann, son dönemde konutta talebin artmasına rağmen üretimin azalması üzerine bir karar aldı. Gayrimenkul alanında geliştirdiği çevreci projelerle öne çıkan şirket, konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla Ankara ve Afyonkarahisar'da toplam 200 bin metrekarelik arsayı teklif yöntemiyle satışa çıkardı.

        Şirket, halihazırda kendisinin de konut ve ticari gayrimenkul üretimini sürdürdüğü imarlı ve altyapısı hazır dev arsalar için teklifleri internet sitesi üzerinden alacak. Yatırımcılar, sürece ilişkin bilgileri Helmann'ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve çağrı merkezinden öğrenebilecek. Şirket, yatırımcılardan 15 Ekim tarihine kadar gelen teklifleri değerlendirerek kısa sürede satış sürecini sonuçlandırmayı hedefliyor.

        ARSALARDA 5 BİN ADET KONUT, OTEL VE AVM ÜRETİLEBİLECEK

        Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık çeyrek asırdır doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerini söyledi. Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki en önemli ihtiyaçlardan birisi olarak gördükleri kurumsal arsa üretimine yoğunlaştıklarını anımsatan Özgün, bu kapsamda Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir gibi kentlerde arsa projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

        Özgün, Türkiye'de her yıl 800 bin civarında yeni üretimine ihtiyaç duyulmasına rağmen son dönemde konut arzının düştüğünü, bunun da ana sebeplerinden birinin özellikle büyükşehirlerdeki arsa yetersizliği olduğunu vurguladı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kendilerinin halihazırda konut üretimine devam ettikleri Ankara ve Afyonkarahisar'daki dev arsalarının bir bölümünü satışa çıkardıklarını ifade eden Özgün, şu bilgileri verdi:

        "Satışa konu arsalarımız konut, otel ve Alışveriş Merkezi (AVM) üretimine durumda. 200 bin metrekarelik arsalarımızda yaklaşık 350 bin metrekarelik konut, otel ve ticari gayrimenkul üretimi yapılabilecek. Bu rakam da 5 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Biz de bu arsalarımızın bulunduğu bölgelerde projelerimize devam ediyoruz."

        EKONOMİYE MİLYARLARCA LİRA KATKI SUNACAĞIZ

        Selman Özgün, söz konusu arsaların satışından 500 milyon liraya yakın gelir beklediklerini ifade ederek, ilgili gayrimenkullerin satışından sonra burada geliştirilecek projelerin, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağlayacağını söyledi.

        Arsaların satışını teklif yöntemiyle gerçekleştireceklerini dile getiren Özgün, “Teklifleri şirketimizin web sayfası üzerinden toplayacağız ve 15 Ekim'de süreci sonlandıracağız" diye konuştu.

        Buradan elde edecekleri geliri yeni yatırımlarda ve arsa üretiminde kullanacaklarını dile getiren Özgün, şunları ekledi:

        "Halihazırda Türkiye'de konut ihtiyacı çok fazla. Nüfusla birlikte tek başına yaşayan kişi sayısı artıyor. Yıllık evlilik sayısı 600 bine yaklaşırken, boşanmaların da konut ihtiyacını artırdığı bir gerçek. Öte yandan gurbetçilerin de konut talebi sürüyor. Buna karşın konut üretimi yavaşlamış durumda. Konut üretmek için ilk şart arsa geliştirmek. Arsa geliştirmeden konut üretemezsin. Biz zaten Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konut ve nitelikli yapılar üretmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz arsaların bir kısmında da üretimimiz sürüyor. Portföyümüzde yer alan arsalarımızın bir kısmını konut üretimini hızlandırmak amacıyla satışa çıkardık. Bir nevi konut üretimini hızlandırmak için iş birliği yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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