Gayrimenkul şirketinden 200 bin metrekarelik arsa satışı

Gayrimenkul şirketi Helmann Holding, konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla 200 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştireceğini duyurdu.

Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiren Helmann, son dönemde konutta talebin artmasına rağmen üretimin azalması üzerine bir karar aldı. Gayrimenkul alanında geliştirdiği çevreci projelerle öne çıkan şirket, konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla Ankara ve Afyonkarahisar'da toplam 200 bin metrekarelik arsayı teklif yöntemiyle satışa çıkardı.

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık çeyrek asırdır doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerini söyledi. Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki en önemli ihtiyaçlardan birisi olarak gördükleri kurumsal arsa üretimine yoğunlaştıklarını anımsatan Özgün, bu kapsamda Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir gibi kentlerde arsa projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Şirket, halihazırda kendisinin de konut ve ticari gayrimenkul üretimini sürdürdüğü imarlı ve altyapısı hazır dev arsalar için teklifleri internet sitesi üzerinden alacak. Yatırımcılar, sürece ilişkin bilgileri Helmann'ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve çağrı merkezinden öğrenebilecek. Şirket, yatırımcılardan 15 Ekim tarihine kadar gelen teklifleri değerlendirerek kısa sürede satış sürecini sonuçlandırmayı hedefliyor.

Özgün, Türkiye'de her yıl 800 bin civarında yeni üretimine ihtiyaç duyulmasına rağmen son dönemde konut arzının düştüğünü, bunun da ana sebeplerinden birinin özellikle büyükşehirlerdeki arsa yetersizliği olduğunu vurguladı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kendilerinin halihazırda konut üretimine devam ettikleri Ankara ve Afyonkarahisar'daki dev arsalarının bir bölümünü satışa çıkardıklarını ifade eden Özgün, şu bilgileri verdi:

"Satışa konu arsalarımız konut, otel ve Alışveriş Merkezi (AVM) üretimine durumda. 200 bin metrekarelik arsalarımızda yaklaşık 350 bin metrekarelik konut, otel ve ticari gayrimenkul üretimi yapılabilecek. Bu rakam da 5 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Biz de bu arsalarımızın bulunduğu bölgelerde projelerimize devam ediyoruz."