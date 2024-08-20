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        Eski beldeyi başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü

        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (63), eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (45) tabanca ile vurup, öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 07:48 Güncelleme: 20.08.2024 - 07:50
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        Eski beldeyi başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü
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        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (63), eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (45) tabanca ile vurup, öldürdü.

        Olay, dün gece Serik ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve MHP’den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP’den meclis üyesi olan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çekip Tuncer’e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Tuncer’e ilk müdahale, düğünde bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Tuncer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncer’in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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