Eski belediye başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü (2)
Yazıişleri müdürlerine Hasan Ali Tuncer'in yaşı, ilk haberimizde sehven '45' olarak yazılmıştır.
Yazıişleri müdürlerine
Hasan Ali Tuncer’in yaşı, ilk haberimizde sehven ‘45’ olarak yazılmıştır. Doğrusu ‘40’ olacaktır.
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (40) tabanca ile vurup, öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yıldırım'ın gözaltında susma hakkını kullandığı, mahkemede ifade vereceğini belirttiği öğrenildi.
'BANA KOCA KURT DERLER'
Tarafların, daha önce WhatsApp ve sosyal medya üzerinden tartıştığı, Yıldırım'ın son mesajında 'Benim adım Ziya hoca, bana koca kurt derler. Ben Serik'te 35 yıllık eğitimciyim. Çok öğrenci yetiştirdim' yazdığı öğrenildi. Olay gecesi tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelip tartıştığı, Yıldırım'ın ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş ettiği, Tuncer'in olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım'ın 2 kez de arkasından ateş ettiği, bir vatandaşın Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurduğu, diğer bir kişinin de elinden silahı aldığı öğrenildi.
ESKİ ÖĞRENCİSİYMİŞ
Diğer yandan Yıldırım'ın, bir dönem dershanede Tuncer'in matematik öğretmenliğini yaptığı belirlendi. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ikindi vakti Serik'te toprağa verilecek.
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