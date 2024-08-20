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        Antalya'daki deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı; gözyaşlarını tutamadılar

        ANTALYA'da 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin tatbikat, gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:40
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        Antalya'daki deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı; gözyaşlarını tutamadılar
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        ANTALYA'da 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği depremzede rolüne kendisini kaptırıp, dakikalarca ağlayanların da olduğu tatbikatta, senaryo gereği 11 yaralı kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Antalya'da deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği Kemer ilçesinde saat 07.59'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi ile Döşemealtı ilçesinde Ahırtaş ve Asar Kale mevkilerinde yıkılan binaların olduğu ihbarı sonrası AFAD koordinasyonunda 402 personel, ihbar edilen yerlere yönlendirildi. Vali Hulusi Şahin'in AFAD binasında kurulan kriz masasında takip ettiği tatbikat, gerçeğini aratmadı. Deprem nedeniyle enkaz altında kalan yaralıların imdadına koşan arama kurtarma ekipleri hem çevre güvenliği aldı hem de yaralıları kurtardı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında; 402 personel senaryo gereği 11 yaralıyı enkazdan çıkardı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede çıkan bir yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ekiplerin birbiriyle iletişimi de GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle telsizlerle sağlandı. Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından enkaz bölgesinde kurulan mobil antenlerle sahadaki tüm iletişim trafiği kent merkezinde bulunan kriz masasına anlık aktarıldı. İhtiyaçlar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi verildi.

        GERÇEĞİNİ ARATMAYACAK ANLAR YAŞANDI

        Deprem bölgesinde sık karşılaşılan tüm detaylar tatbikatta uygulandı. Enkaz altında kalanların yakınları rolünü üstlenen görevliler, senaryo gereği kurtarılan ve sedyedeki yaralıları görmek ve bilgi almak için sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler hem yaralıyı güvenli şekilde ambulansa götürdü hem de alandaki gergin ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bazı görevliler ise depremzede yakını rolüne kendisini kaptırıp, dakikalarca ağladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve komando birliği de alandaki çalışmalarda etkin rol aldı. JAK tarafından bölgede köpekle arama yapıldı. 2 katlı binanın üst katına kurulan halatlı sistemle bir kişi tahliye edildi. Yaralılardan biri sürekli su istedi, ancak ekipler su talebini iç kanama ve benzeri sorun yaşaması ihtimalini göz önünde bulundurarak geri çevirdi.

        'EKİPLERİMİZ TÜM ALANLARA ULAŞTI'

        Vali Hulusi Şahin, tatbikatın ardından hazırlanan raporu açıkladı. Tatbikatın başarıyla sonuçlandığını anlatan Vali Şahin, "İl düzeyi saha uzantılı masa tatbikatı yaptık. Senaryo gereği 07.59'da 9,7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Senaryo gereği, 3 bölgeden ihbar aldık. Ekiplerimiz saat 07.59 deprem haberinden sonra kendilerine ayrı bir çağrı yapılmadan, daha önceden belirlenen noktalara ulaştı. Bizler de koordinasyon merkezine 08.20'de geldik. 23 çalışma grubumuzun tüm temsilcileri oradaydı. Ekiplerimiz tüm alanlara ulaştı" dedi. 11.30 itibarıyla tatbikatın sonra erdiğini anlatan Vali Şahin, "Şunları inceledik; ilgili çalışma grubu, afet grubu yöneticileri ne yapıyorlar? Nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar? Plana uygun hareket ediyorlar mı? Bunu inceledik. Başarıyla gerçekleştirdiler" diye konuştu. Vali Şahin, tüm birim yöneticilerinin alanda olduğunu belirterek, "07.59'da deprem uyarısı verildi. 08.00'de SMS'ler gönderildi. Tüm çağrı sistemleri çalıştı. Ulaştığımda tüm ekibin orada olduğunu gördüm. 23 grubun tamamının temsilcileri oradaydı. Havadan görüntüleme sistemleri de 5-10 dakika içerisinde yerlerine ulaştı ve takipler başladı. Arama kurtarma ekipleri 21 dakikada, ambulans ve itfaiye 6 dakikada alana ulaştı" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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