Eski belediye başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü (3)

Antalya'nınSerik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i tabanca ile vurup, öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi ise Serik'e getirilerek, ikindi vakti toprağa verildi.

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