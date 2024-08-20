Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eski belediye başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü (3)

        TUTUKLANDIAntalya'nınSerik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i tabanca ile vurup, öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski belediye başkan yardımcısı, düğünde eski meclis üyesini öldürdü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Antalya'nınSerik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i tabanca ile vurup, öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi ise Serik'e getirilerek, ikindi vakti toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden atık su arıtma tesisine ilişkin açıklama:
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden atık su arıtma tesisine ilişkin açıklama:
        GÜNCELLEME - Antalya'da eski meclis üyesini silahla öldüren zanlı tutukland...
        GÜNCELLEME - Antalya'da eski meclis üyesini silahla öldüren zanlı tutukland...
        Antalya'da "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı
        Antalya'da "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı
        Antalya'daki deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı; gözyaşlarını tutamadılar
        Antalya'daki deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı; gözyaşlarını tutamadılar
        Serik'te sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçla götürüldü
        Serik'te sünnet edilecek çocuklar ameliyathaneye akülü araçla götürüldü
        Antalya'da motosikletin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
        Antalya'da motosikletin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü