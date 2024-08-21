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        Ağacın içinden geçen 'elektrik telleri' korkusu

        ANTALYA'da çocuk parkı ve evlerin bulunduğu alandaki ağacın içinden geçen elektrik telleri, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:50
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        Ağacın içinden geçen 'elektrik telleri' korkusu
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        ANTALYA'da çocuk parkı ve evlerin bulunduğu alandaki ağacın içinden geçen elektrik telleri, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

        Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1421 Sokak'taki Abdal Musa Parkı'nın da bulunduğu alanda ağaç içerisinden geçen elektrik telleri, bölgedeki vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor. Mahallede oturan Soner Çetinkaya, elektrik kaçağı veya yangın riski olabileceği gerekçesiyle birçok kuruma başvurmalarına rağmen sonuç alamadığını söyledi. CİMER'e de başvuru yaptığını aktaran Çetinkaya, "Abdal Musa Parkı ile Özşahinler Sitesi'nin birleştiği köşede elektrik telleri ağaca temas ediyor. Birilerinin ölmesine, yaralanmasına neden olabilecek bu tehlikeli durum basit bir çalışma ile düzeltilebilir. Bir ekip tarafından sarkan teller düzeltilebilir. Böylece insanların can güvenliği sağlanabilecektir" dedi.

        'TEHDİT OLUŞTURABİLECEK DURUMDA'

        Türkiye'de kaza olarak nitelendirilebilen ancak basit tedbirlerle ortadan kaldırılabilecek tehditlerin giderilebileceği birçok durum olduğunu belirten Soner Çetinkaya, "Bir örneği, şu an burada gördüğünüz elektrik telleri. Maalesef bu elektrik telleri ağacın içerisinden geçiyor. Biraz da yaz döneminde ısının salınımıyla bu teller, ağaca temas etmiş durumda. Yağışlar sonrasında bu teller elektrik kaçağı dolayısıyla buradan geçecek insanların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilecek durumda. Tabii ki yetkili bir ekibin basit bir çalışmasıyla, belki yarım saatlik bir çalışmayla ya teller daha fazla gerdirilerek ya da buradaki direğe o tellerin aktarılıp, buradan o tarafa yönlendirilmesiyle aksaklık giderilebilir ve insanların can ve mal güven sağlanabilir. Bunun için yetkili birimlere bildirimlerde bulundum fakat bir tedbir alınmadı" diye konuştu.

        'ARTIK KAZA DEĞİL, CİNAYET OLUR'

        En son CİMER üzerinden bir bildirimde bulunduğunu, yaklaşık 1 ay geçtiğini kaydeden Çetinkaya, "Artık kim ilgileniyorsa bir an önce gelip, bu sorunu gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan geçen biri için can kaybı yaşandıktan sonra ah vah ya da keşkelerin hiçbir faydası olmayacağını da unutmamamız gerekiyor. Basit bir tedbirle bu aksaklık, bu kaza ihtimali ortadan kaldırılabilir. Hatta bugün elektrik direğinden bir vatandaşın kaçak elektrik yüzünden öldüğünü ne yazık ki öğrendim. Bu tip şeyler artık kaza olarak değerlendirilmemeli. Alınabilecek basit tedbirlerle bu riskler ortadan kaldırılabilir. Eğer bu giderilmiyorsa burada yaşanacak bir ölüm olayı artık kaza değil, cinayet olur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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