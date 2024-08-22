Profesör, dalışta bulduğu protez diş takımının sahibini arıyor

AKDENİZ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili’nde yaptığı inceleme dalışında üst çene protez diş takımı buldu. Takım dişi üniversitedeki odasına götüren Prof. Dr. Gökoğlu, “Yeni bir takım dişin maliyetli olduğunu düşündüm. Sahibi eğer hala arıyorsa benden teslim alabilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, üniversite öğrencileriyle sık sık kentin kıyılarında dalış yaparak örnekler alıp incelemeler yapıyor. Balık popülasyonu hakkında veriler de tutan Prof. Dr. Gökoğlu, yaptığı dalışlarda deniz dibinde ilginç nesnelere de rastlıyor. Olta avcılarından geride kalan misina, kurşun gibi malzemelerin yanı sıra otomobil ve ev anahtarları da bulan Prof. Dr. Gökoğlu, bulduklarını üniversitedeki odasında biriktiriyor.