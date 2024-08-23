Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kırkgöz kurudu, şehre verilen su durdu

        ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı'ndaki Kırkgöz'de, yaz mevsimiyle birlikte ciddi kuraklık yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkgöz kurudu, şehre verilen su durdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı'ndaki Kırkgöz'de, yaz mevsimiyle birlikte ciddi kuraklık yaşanıyor. Buna bağlı olarak bahçe sulamaları için şehre verilen su durduruldu. Su kaynağı, çöp ve moloz gibi atıklarla da kirletiliyor.

        Antalya'nın en önemli tatlı su kaynaklarından ve binlerce yıldır birçok medeniyetin yaşam kaynağı olan Kırkgöz, kuraklık tehlikesi yaşıyor. Artan hava sıcaklıkları, vahşi tarımsal sulama ve kaynağı besleyen yeraltı su kaynaklarının bulunduğu dağlardaki taş ocakları ve sürekli dinamit patlatılması, Kırkgöz'ü yok etmeye başladı. Kepezüstü'ne gelen kanalla taşınan suyundan elektrik enerjisi de üretilen, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı'nda binlerce ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği, portakal bahçeleri ve tarımsal alanların sulandığı Kırkgöz'ün suyunun kesilmesiyle tüm bu bölgeler susuz kaldı. Su miktarı ciddi ölçüde azalan Kırkgöz'ün içinde moloz yığınları ve çöp sebepli kirlilik de dikkat çekiyor.

        ‘HİDROELEKTRİK SANTRAL, SULARIN YOK OLMASINA NEDEN OLDU’

        Uzun yıllardır kuraklık sorunu yaşanan Kırkgöz'ün korunması için mücadele verip, farkındalık oluşturmaya çalışan Avukat Cengizhan Gököz, Kırkgöz'ün Antalya'nın en önemli, birincil su kaynağı olduğunu söyledi. Gököz, “Buradan çıkan kollar, yedi arıklar adı altında Antalya'yı besleyen, portakal bahçelerini veya şelalelerini besleyen suların çıkış alanı. Kurumuş vaziyetteki bu kanal, daha önceleri Antalya Kepez Elektrik Santrali’ni çalıştıran suyu taşıyan kanal. Bu kanal aynı zamanda Döşemealtı ilçesine de can veren bir su. Kaynağın etrafında kurulmuş taş ocakları ile kaynağa çok yakın bir yerde kurulmuş, yer altı sularını buharlaştırarak elektrik elde eden hidroelektrik santrali, zaman içerisinde o suların yok olmasına, yavaş yavaş kurumasına neden oldu. Bir de taş ocakları var gelişigüzel. Oralarda patlatılan dinamitlerin dağdan gelen suyun yolunu kaybettirdiğini, yeraltı göllerinden gelen suyun nasıl yok edildiğini acı bir şekilde görüyoruz" dedi.

        ‘SU ÇOK DEĞİŞİK AMAÇLARLA DA KULLANILIYORDU’

        Susuz bir yaşamın düşünülemeyeceğine işaret eden Gököz, "Kırkgöz, yıllardır Antalya'nın su ihtiyacını karşılıyor. Antalya'da portakal bahçeleri, diğer meyve bahçelerini sulayan ve bütün yolların kenarlarında, hatta ana yollarda Karaalioğlu Parkı'na giden yolun arasındaki gibi kanallarda şarıl şarıl sular akardı. Zaman içerisinde şehrin içerisinde yedi arıklar diye bir kavram vardı. Ve şehrin güzelliğini, şehrin doğallığını gösteriyordu. Ve bu su çok değişik amaçlarla da kullanılıyordu. Şimdi gelinen zamanda etrafta açılan taş ocakları, yeraltı sularının buharından elektrik elde eden ve çok su kullanan bir yapı. En önemlisi taş ocaklarında sürekli dinamit patlıyor. Bu tür su kaynakları bir yoldan gider. Bir yol bulur kendisine ve o yola devam eder. Ve asırlarca gider bu. İsa'dan önce 450 bin yılında kullanılan bir kaynak burası. Şimdi orada dinamitler patlıyor ve su gözlerini, yollarını kaybediyor" diye konuştu.

        'TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

        Kırkgöz'ü besleyen en önemli dereden artık su gelmediğini aktaran Gököz, “Ve bu kayıp dolayısıyla bu gölün, bu su kaynağının azalmasına, hatta kurumaya doğru gitmesine yol açıyor. Şehrin ortasından geçen kanala su verilemiyor. Su yok. Dolayısıyla o bölgede, o güzergahtaki bütün bahçeler, bütün insanlar oradan su çekerek elektrik enerjisiyle ondan istifade ediyordu. Şimdi elde edilemeyince akıl almaz bir zarar doğacaktır ve doğuyor. Bunun daha ilerlememesi için bu konuda tedbir alınması, bu işletmelerin sınırlandırılması gerekir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"

        Benzer Haberler

        Korkuteli-Elmalı karayolu yıl sonuna kadar bitirilecek
        Korkuteli-Elmalı karayolu yıl sonuna kadar bitirilecek
        Alanyaspor, Göztepe maçına hazır
        Alanyaspor, Göztepe maçına hazır
        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı
        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı
        Plastik şişeye sıkışan nesli tehlike altındaki balığı kurtardı
        Plastik şişeye sıkışan nesli tehlike altındaki balığı kurtardı
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Akdeniz'deki yüksek deniz suyu sıcaklığı canlı yaşamını ve tür popülasyonun...
        Akdeniz'deki yüksek deniz suyu sıcaklığı canlı yaşamını ve tür popülasyonun...