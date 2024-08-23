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        Park halindeki 4 araca çarptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

        ANTALYA'da Mehmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:45
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        Park halindeki 4 araca çarptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
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        ANTALYA'da Mehmet Y. (26), otomobiliyle park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazanın ardından Mehmet Y., yaralı arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı.

        Kaza, gece yarısı sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 07 AJY 665 plakalı otomobil, park halindeki 06 CJN 292, 07 BKN 706 ve 07 KAR 18 plakalı otomobillerle 07 AIA 212 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 07 AJY 665 plakalı otomobildeki yaralı Mustafa E.'ye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mustafa E., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Y., kazanın ardından kaçtı.

        Park halindeki otomobillerin sahipleri, şikayetçi olmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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