Alanyaspor – Göztepe: 1-1

85’inci dakikada Göztepe’nin sol kanattan gelişen atağında Djalma'nın ortasına ceza sahası içinde yükselen Romulo'nun vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Kaleci Taşkıran’dan dönen topa bir kez daha yükselerek kafa vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

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