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        Alanyaspor – Göztepe: 1-1

        STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan SultanoğluALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:25
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        Alanyaspor – Göztepe: 1-1
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        STAT:Alanya Oba

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 81 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes (Dk. 56 Serdar Dursun), Efecan Karaca (Dk. 87 Janvier), Yusuf Özdemir, Cordova

        GÖZTEPE: Mateusz Lis - Nielsen, Koray Günter (Dk. 79 Taha Altıkardeş), Heliton, Miroshi (Dk. 59 Bokele), Djalma, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet (Dk. 79 Matsuki), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 59 Juan), Romulo

        GOLLER: Dk. 48 Yusuf Özdemir (Alanyaspor) - Dk. 45 Heliton (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Efecan Karaca (Alanyaspor) - Tijanic, Solet, Koray Günter, Bokele (Göztepe)

        Süper Lig'in 3’üncü haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        29’uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir pasında topla buluşan Balkovec’in şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

        35’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ortasını yaptı. Yusuf Özdemir’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

        45’inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Djalma ortaladı. Nielsen’in kafayla indirdiği topta Kubilay kafayı vurdu, top kaleci Ertuğrul’dan Taşkıran’dan döndü. Seken topu önünde bulan Heliton’un vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sonuçlandı.

        48’inci dakikada Alanyaspor skoru eşitledi. Sağ taraftan gelişen atakta Makouta'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir’in şutunda meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 1-1

        69’uncu dakikada gelişen Göztepe’nin sağ taraftan gelişen atağında Romulo'nun ortasında arka direkte topla buluşan Juan'un şutu direğin solundan az farkla dışarı çıktı.

        85’inci dakikada Göztepe’nin sol kanattan gelişen atağında Djalma'nın ortasına ceza sahası içinde yükselen Romulo'nun vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Kaleci Taşkıran’dan dönen topa bir kez daha yükselerek kafa vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

        Mücadele 1-1 tamamlandı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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