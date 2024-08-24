Golfte 18 Yaş Altı müsabakaları heyecanı yaşandı

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldılar. Kazananlara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç, Robinson Club Nobilis Genel Müdürü Tuna Özgelen ile Robinson Club Nobilis Kulüp Müdürü İsa Zafer Doğan takdim etti.

Erkekler B kategorisinde Olympos Golf Kulübü’nden Muammer Melih İlaçan toplamda 78 stableford puanla birinci; Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Selim Yıldırım toplamda 75 stableford puanla ikinci; Cornelia Golf Kulübü’nden Umut Can Kara toplamda 72 stableford puanla üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde Taurus Golf Kulübü’nden Melisa Özgelen toplamda 82 stableford puanla birinci; Olympos Golf Kulübü’nden Ceylin Topal toplamda 71 stableford puanla ikinci; Cornelia Golf Kulübü’nden Aleyna Mutlu toplamda 69 stableford puanla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Final raundunun sonunda erkekler grossda Olympos Golf Kulübü sporcularından Berk İpeker toplamda 148 (+4) gross skorla birinci; Carya Golf Kulübü’nden Latif Çam toplamda 156 (+12) gross skorla ikinci; Sueno Golf Kulübü’nden Ali Asrın Çağlar toplantı 160 (+16) gross skorla üçüncü oldu. Genç kızlar grossda National GSK’dan Ayşe Altıntaş toplamda 151 (+7) gross skorla birinci; Regnum Golf Kulübü’nden Fatma Gül Kuş toplamda 154 (+10) gross skorla ikinci; Antalya Bahçeşehir Koleji SK’dan Asya Altıntaş toplamda 160 (+16) gross skorla üçüncülüğü elde etti.

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