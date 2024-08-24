Huzurevindeki yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 10 gün önce çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Kerim Güvenç'in (80) ardından Yüksel Çankaya (61) da hayatını kaybetti.

Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında 14 Ağustos akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevinde kalanlar, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangında Kerim Güvenç, Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün yaşamını yitirdi. Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün kurtarılamadı. Çankaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Haberi alan Çankaya'nın yakınları da morga geldi.