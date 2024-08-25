Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        ANTALYA'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Menekşe (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Menekşe (48), hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi, olay yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1845 Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 AFP 295 plakalı kamyonet, sokağa dönmek istediği sırada karşı yönden gelen Ramazan Menekşe idaresindeki 07 BOJ 894 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Menekşe için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ramazan Menekşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak gelen Menekşe'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Menekşe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da başına çuval dolanan cüce keçinin diğer hayvanları korkutması ka...
        Antalya'da başına çuval dolanan cüce keçinin diğer hayvanları korkutması ka...
        Çalılıkta çıkan yangın, öğrenci yurduna ulaşmadan kontrol altına alındı
        Çalılıkta çıkan yangın, öğrenci yurduna ulaşmadan kontrol altına alındı
        Av yarışmasında, 4 kiloluk istilacı balon balığı yakalandı
        Av yarışmasında, 4 kiloluk istilacı balon balığı yakalandı
        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
        Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
        Kemer'de su kesintileri yaşanan mahallede sondaj çalışması yapılacak
        Kemer'de su kesintileri yaşanan mahallede sondaj çalışması yapılacak