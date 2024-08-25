Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1845 Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 AFP 295 plakalı kamyonet, sokağa dönmek istediği sırada karşı yönden gelen Ramazan Menekşe idaresindeki 07 BOJ 894 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Menekşe için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ramazan Menekşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak gelen Menekşe'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Menekşe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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