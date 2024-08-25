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        Av yarışmasında, 4 kiloluk istilacı balon balığı yakalandı

        ANTALYA'daistilacı deniz türleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen balon balığı avlama yarışmasında balıkçılar, 90 santimetre uzunluğunda, 4 kilo 40 gramlık balon balığı yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:30
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        Av yarışmasında, 4 kiloluk istilacı balon balığı yakalandı
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        ANTALYA'daistilacı deniz türleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen balon balığı avlama yarışmasında balıkçılar, 90 santimetre uzunluğunda, 4 kilo 40 gramlık balon balığı yakaladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Balıkçı Barınağı tarafından denizlerde istilacı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avlama yarışması düzenlendi. Etkinlikle, tehlikeli türün yayılımının kontrol altına alınması ve farkındalık yaratılması hedeflendi. Saat 06.00 sıralarında Antalya Balıkçı Barınağı'ndan teknelerle hareket eden profesyonel ve amatör balıkçılar, belirli bölge içerisinde avladıkları balon balıklarını saat 13.00'te etkinlik alanına getirerek ağırlıklarını ölçtürdü. Balon balıkları kilosuna ve büyüklüğüne göre ayrıldı. 4 kilo 40 gram ağırlığında, 90 santimetre uzunluğundaki balon balığını yakalayan 'Duman' isimli tekne ile ava çıkan Yusuf Tolga Coşkun ve arkadaşların, yarışmanın birincisi oldu. Birinci takıma 10 bin TL, 1 yıllık barınma ve 12 bin liralık hediye çeki, ikinci takıma 7 bin 500 TL, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kulanım ve 8 bin liralık hediye çeki, üçüncü takıma ise 5 bin TL, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kullanım ve 5 bin liralık hediye çeki verildi. Ayrıca en büyük balon balığını yakalayan ekibe, balık bulucu seti de hediye edildi.

        'EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR'

        Balon balığı avlama yarışmasında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yabancı istilacı türlerin Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kıyı alanına iklim değişikliğinin etkisiyle hızla yayıldığını anlattı. Yabancı istilacı balıkların büyük bölümünün Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi tropikal denizlerden Akdeniz kıyılarına geldiğini belirten Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak istilacı türlere farkındalık yaratmak için geçen haftalarda aslan balığı yakalama yarışması yapıldığını hatırlattı.

        Aslan balığının dikkatli bir şekilde dikenleri alındıktan sonra yenilebildiğini, balon balığının tüketilmeyen zehirli bir tür olduğuna dikkati çeken Lokman Atasoy, "Balon balığı maalesef hiçbir şekilde yenmiyor. Dokunulması bile aslında sakıncalı. Balon balığı 2003 yılından bu yana kıyılarımızda yerel balıkçılığı, aslında ekonomimizi de etkileyen bir tür haline gelmiştir. Yerli balıklarımızı tüketebilen ve hızla çoğalabilen bir tür. Bu nedenle bununla ilgili mücadele başlattık. Etkinliğin birinci amacı kamuoyunu bilinçlendirmek. İkincisi de bununla mücadele etmemiz lazım. Tarım Bakanlığımızın zaman zaman her bir balık için yaptığı para ödüllü avcılık teşvik edilebiliyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliğe destekte bulunuyoruz. Desteğimizin en önemli nedeni, denizlerimizin korunması. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in dediği gibi, deniz bizim ortak değerimiz. Siyaset üstü bir konudur. Korumak hepimizin görevidir. Sofra kirlenirse hepimiz etkileniriz. Bu sofrayı temiz tutmamız hepimizin görevi" dedi.

        25 TEKNE VE 70 BALIKÇI KATILDI

        Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, balon balığıyla mücadele için bakanlığa sunacakları bir proje olduğunu, Antalya'yı pilot il olarak çalışacaklarını, proje sayesinde balon balığının çoğalmasını azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Talas, "Bu bir farkındalık etkinliği. Balon balıkları Akdeniz'de hızla çoğaldı ve deniz ekosistemine zarar veriyor. Bu etkinliği kamuoyu yaratmak için düzenledik. Çünkü bu şekilde devam ederse, 5-10 yıl sonra denizlerimizde balon balığından başka bir şey bulamayacağız. Yarışmaya 25 tekne ve 70 balıkçı katıldı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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