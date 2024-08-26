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        Antalyaspor - Hatayspor: 3-2

        STAT:Corendon Airlines Park HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bora Özkara, Mustafa SarvanlarANTALYASPOR: Piric - Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Soner Dikmen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:20
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        Antalyaspor - Hatayspor: 3-2
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        STAT:Corendon Airlines Park

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bora Özkara, Mustafa Sarvanlar

        ANTALYASPOR: Piric - Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Soner Dikmen (Dk. 46 Kaluzinski), Erdal Rakip (Dk. 90+5 Efecan Gülerce), Emre Uzun (Dk. Van de Streek), Safuri (Dk. 46 Gaich), Djenepo (Dk. 90+5 Bahadır Öztürk), Samudio

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Kerim Alıcı), Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Bamgboye (Dk. 86 Hodzic), Diack, Abdülkadir Parmak (Dk. 55 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 71 Rivas), Strandberg (Dk. 71 Okoronkwo).

        KIRMIZI KART: Dk. 51 Kilama (Hatayspor)

        GOLLER: Dk. 60 Kelven, Dk. 66 Djenepo, Dk. 90+4 Samudio (P) (Antalyaspor), Dk. 26 Strandberg (P), Dk. 32 Strandberg (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Van de Streek, Kelven, Gerxhaliu, Kaluzinski (Antalyaspor), Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Hodzic, Okoronkwo (Hatayspor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

        3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Burak İngenç'in pasını ceza alanı içerisinde alan Safuri, savunma oyuncusunu geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Erce kurtardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

        22'nci dakikada Diack'ın ceza alanı dışından şutu savunmadan dönerek Emre Uzun'un eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

        26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Strandberg'in vuruşunda kaleci Piric topa müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        32'nci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Strandberg, kaleci Piric'i geçtikten sonra yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

        38'inci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında vuruşunu yapan Fernandes'in sert şutu savunmaya da çarparken kaleci Piric kornere çeldi.

        41'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Djenepo'nun savunmanın müdahalesiyle yerde kalmasıyla beraber hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

        44'üncü dakikada topun başına geçen Safuri'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kurtarırken, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 2-0 üstünlüğü ile bitti.

        48'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

        51'inci dakikada Gaich'in sürüklediği topu eliyle kesen Kilama, hakem tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

        60'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaluzinski'nin penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Kelven'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

        66'ncı dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Djenepo'nun orta şut karışımı vuruşunda top savunmaya da çarparak kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gitti: 2-2.

        90+1'inci dakikada Djenepo'nun ceza alanı içerisinde Kerim Alıcı tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

        90+4'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

        90+7'nci dakikada hakem Atilla Karaoğlan, ceza alanı içerisinde Antalyasporlu oyuncunun topa elle oynadığı düşüncesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Karaoğlan görüntüyü izledikten sonra penaltı kararından vazgeçti.

        Mücadele Antalyaspor'un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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