Antalyaspor - Hatayspor: 3-2

41'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Djenepo'nun savunmanın müdahalesiyle yerde kalmasıyla beraber hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Strandberg, kaleci Piric'i geçtikten sonra yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

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