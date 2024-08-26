Uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli, otomobiliyle duvara çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmayı görüp kaçan şüpheli Ümit Kılcı, takip sırasında otomobiliyle duvara çarpınca yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Ümit Kılcı'nın Side Turizm Merkezi'nde aracında yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Jandarma ekiplerini fark eden Kılcı, aracıyla kaçmaya başladı.