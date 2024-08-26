Fırtınada şezlong, şemsiyelerin uçtuğu anlar kamerada

ANTALYA'nınKemer ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu. Fırtına ile tatilcilerin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemer'de dün saat 17.00 sıralarında kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiye ve tenteler uçtu. İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan tatilciler, kısa süreli panik yaşadı. Otel çalışanları, denize sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkarırken, bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.