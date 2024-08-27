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        Evden çıkarılan kadın, 12 gündür bahçede yatıp, cami tuvaletini kullanıyor

        ANTALYA'da bir yıldır oturduğu evin kirasını tedavi gördüğü için 3 ay ödeyemeyen Sibel Baykara (39), icra yoluyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:35
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        Evden çıkarılan kadın, 12 gündür bahçede yatıp, cami tuvaletini kullanıyor
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        ANTALYA'da bir yıldır oturduğu evin kirasını tedavi gördüğü için 3 ay ödeyemeyen Sibel Baykara (39), icra yoluyla tahliye edildi. 12 gündür bahçedeki eşyalarının arasında uyuyan, komşularının yemek verdiği Baykara, "Sokakta kaldım, mahalle camisinin tuvaletini kullanıyorum" dedi.

        Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi Sibel Baykara, geçen yıl şubat ayında Aksoy Apartmanı'nın 2'nci katına taşındı. Eşinden ayrı 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Baykara, oturduğu ev için mülk sahibine 7 bin 500 lira kira ödedi. Bir yılı dolan Baykara'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu. 3 ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan Baykara, bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.

        İCRA MEMURLARI EVİ BOŞALTTI

        Kirasını çalışamadığı için ödeyemediğini ancak en kısa sürede toplu şekilde ödeme yapacağını söyleyen Baykara'yı dinlemeyen ev sahibi, mahkemeye başvurarak evin tahliye sürecini başlattı. 12 gün önce eve gelen icra memurları, eşyaları dışarı çıkartıp evi tamamen boşalttı. 2 çocuğuyla sokakta kalan Sibel Baykara, eşyalarını daha önce oturduğu apartmanın bahçesine istifleyip, geceleri kanepede uyuyor. Çocuklarını babalarına gönderen Sibel Baykara'ya komşuları destek oluyor.

        'SOKAKTA YAŞIYORUM ARTIK'

        Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletini kullandığını, komşularının gece başına bir şey gelmemesi için yanında beklediğini anlatan Sibel Baykara, "Sokakta yaşıyorum artık. Komşularım sağ olsun bir an yalnız bırakmıyor, yemek veriyorlar. Mahallenin camisinin tuvaletini kullanıyorum. Ev sahibime 'Çıkarma beni kira artışına gideceksen de karşılarım' demiştim ama yakınının geleceğini söyledi ve bir anda çıkarttı" dedi.

        EMLAKÇI 15 BİN LİRADAN İLAN AÇTI

        Diğer yandan boşalan evin kısa süre sonra emlakçı aracılığıyla aylık 15 bin liraya kiraya verildiğini öğrenen Sibel Baykara, "Memur kefil istiyorlar. Nereyi arasam memur kefil deniliyor. Öyle bir tanıdığım da yok. 15-20 binden aşağı ev de yok. Asgari ücrete çalışıp, çocuklarıma bakıyordum. Sokakta kaldım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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