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        'Denetlenmeyen kırtasiye ürünü alarak çocuğunuzu sağlığından etmeyin'

        ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, "Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:35
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        'Denetlenmeyen kırtasiye ürünü alarak çocuğunuzu sağlığından etmeyin'
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        ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, "Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz. Kırtasiyeciler olarak kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü raflarımızda bulundurmuyoruz. Sağlıklı ürün satmaya özen gösteriyoruz. O yüzden vatandaşların ürün alırken kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz" dedi.

        Mehmet Bayrak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk zilinin çalmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi konusunda velilere uyarıda bulundu. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu belirten Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerde yer alan kanserojen maddelerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini vurgulayan Bayrak, "Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır" çağrısı yaptı.

        KIRTASİYELERE 12 AY DENETİM

        Başkan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerde gerekli denetimlerin, kontrollerin yapıldığını söyledi. Bayrak, "Sağlıklı güvenli alışveriş yapabilecekleri tüm kırtasiyeciler hizmete hazır, öğrencilerini bekliyor. Oda olarak kırtasiyecilerimizi denetliyoruz. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, tarım il müdürlükleri de denetliyor. Bu denetimler sadece okul sezonunda değil, 12 ay yapılıyor. Şu an Antalya'daki tüm kırtasiyecilerin sağlıklı ürün sattığını, çocuk sağlığına zarar vermeyen ürün sattığına kefilim. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde ürünleri alabilirler. Rahat bir şekilde kullanılabilirler" dedi.

        GÖZ RAHATSIZLIKLARI İLE 'UCUZ DEFTER' İLİŞKİSİ

        Çocukların okullarda kullandıkları ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Bayrak, şöyle konuştu:

        "Senenin 9 ayında birebir temasta bulundukları kırtasiye ürünleri çok önemli. Örneğin bir fon kartonunda kullanılan malzemeler kanserojen olabiliyor. Çocuklarda ciddi anlamda cilt rahatsızlıklarıyla karşılaşılıyor. Ucuz diye aldığınız bir fon kartonu çocuğunuzun sağlığına doğrudan etki edebiliyor. 'Bir defter ne olacak. Ucuzunu alalım' diyorlar ama defterdeki çizginin kalitesi, çizgilerin mesafesi hatta kağıt hamurunun kalitesine kadar hepsi çok önemli. Bu çocuğun göz sağlığını birebir ilgilendiriyor. Son yıllarda göz rahatsızlıklarının çocuklarda sık görülmesinin en büyük sebeplerinden birinin, 'ucuz' diye alınan okul defterleri olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada hiç kimse, hiçbir şeyi daha kötü yapmadan daha ucuza satamaz. Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz. Kırtasiyeciler olarak kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü raflarımızda bulundurmuyoruz. Sağlıklı ürün satmaya özen gösteriyoruz. O yüzden vatandaşların ürün alırken kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz."

        KIRTASİYE MALİYETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

        Okula başlayan bir öğrencinin kırtasiye masrafı hakkında bilgi veren Mehmet Bayrak, "Vatandaşın tercihine göre maliyet, çanta dahil 1500 TL'den başlıyor. Bu 2 bin 500 TL'ye kadar gidiyor. Farklı markalarda farklı ürünler var. Bir kuru boya 50 liraya da var 250 liraya da. Ulusal mağazalar tarafından şöyle algı yaratılıyor; 'Kırtasiyeciler pahalı' diyorlar. Gerçek anlamda inceleme yapan vatandaşlarımız 'Kesinlikle pahalı değil' diyor. Odalarımızın ekipleri de var. Mağazalarda fiyat araştırmaları yapıyorlar. Kırtasiyeciler aynı marka üründe daha uygun. Çünkü 12 ay boyunca sattığımız için ürünün kalitesini biliyoruz, hem de ürüne hakimiz. Fiyatlarımız daha uygun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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