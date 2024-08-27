Turizmcilerden yeşil pasaport için 'İlk hak eden sektör' açıklaması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ileriki günlerde görüşülmesi beklenen yeşil pasaport verileceklere ilişkin 19 kanun teklifindeki meslek grubu arasında yer almayan turizmciler, dünyaya entegre olmuş en önemli sektörün turizm olduğunu, ilk hak edenin de sektörleri olduğunu kaydetti.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmesi, ileriki günlerde Meclis gündemine alınması beklenen 19 kanun teklifinde; tüm hakim ve savcılar, bekçiler, 20 yıldır ticaret yapan iş insanları, 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri, belediye başkanları, 15 yıl kıdemli eczacılar, gazeteciler, mühendis ve mimarlar, köy ve mahalle muhtarları, serbest muhasebeciler, engelli memurlar, infaz koruma memurları, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerinin yanı sıra gaziler için yeşil pasaport verilmesi gündeme alınacak. 19 kanun teklifi arasında, turizm sektörü bulunmuyor.

'YURT DIŞIYLA İLİŞKİSİ EN FAZLA OLAN SEKTÖRÜZ' Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, dünyaya entegre olmuş en önemli sektörün turizm olduğunu belirterek, "Nasıl G7, G20 var, turizmde de T7 olsa Türkiye olarak burada yer alacaktık. Ülkemizde bunu ilk önce hak eden turizmciler. Ülkemizin dünyaya tanıtımı için büyük rol oynuyoruz. Vize sorunu çok ciddi, her şirkete bir kota verilebilir. Yurt dışı fuarlara giderken bile problem yaşanabiliyor. Her yıl Türkiye olarak 20'nin üzerinde katıldığımız fuar var, ortalama bir turizmci en az 5'ine katılıyor. Hele hele WTM Londra, ITB Berlin, Ultrecht Hollanda, MITT Moskova bizim için olmazsa olmaz fuarlar. Bu fuarlar dışında hem birçok ihtisas fuarı var hem de turistlere yönelik satış görüşmeleri ve benzeri birçok etkinlik var. Şu anda vizesi olan personelimiz gidebiliyor. Yeni vize alımlarında çok zorluk çekiliyor. Türkiye'de en fazla döviz girdisi sağlayan sektör, yurt dışıyla ilişkisi en fazla olan sektörüz" dedi.

'19'UN İÇİNDE TURİZMCİ NEDEN YOK' Batı Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen prosedürünün Türkiye ve vatandaşları için, içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Randevu almak, gerçekten çok zorlaştı. Randevu aldıktan sonra da vize almak ayları, yılları buldu. Hatta ilave maliyetler de getirdi. Bu özellikle turizm gibi plansız yurt dışı seyahati olan iş insanlarını çok zor durumda bıraktı. Bunu aşmak için herkes elinden geldiğince kendi yöntemlerini deniyor. Ama özellikle turizmciler yıllardır kanayan yaramız olan bu konuda yeşil pasaport talebimizi de dile getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis'te tartışılacak olan kanun teklifi var. Hepsinin kendince haklı olduğu yanlar var, fakat bu 19'un içinde turizmci neden yok" diye konuştu.

'TURİZMCİNİN SAHASI YURT DIŞIDIR' Yeşil pasaporta en çok ihtiyacı olan ve hak edenin turizmciler olduğunu dile getiren Yavuz, "Yurt dışına gitmek, bir turizmci için normal bir prosedür. Bu tarihler genellikle de belli olmaz. Kimi kez tur operatörleriyle görüşmelere, kimi kez fuarlara ve toplantılara katılmak zorundadır. Daha doğrusu turizmcinin sahası yurt dışıdır. Buraya gidemeyen turizmci de çaresizlik içinde yeşil pasaporta ümidini bağlamıştır. Yeşil pasaportun turizmci için gündeme alınması, en öncelikli konular arasında olmalıdır. Turizmcininki bir seyahatten öte bir iştir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde Meclis'te tartışılacak yeşil pasaport teklifleri içerisine turizmcilerin de dahil edilmesi gerekiyor" dedi.

TURİST REHBERLERİ DE İSTİYOR Turist rehberliğinin Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan bir meslek olduğunu söyleyen Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya, "Profesyonel turist rehberlerinin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik protokol ve kültür turlarında vize engeline takılmaları, mesleklerini icra etmekte büyük engel teşkil etmektedir. Görevlerini daha etkin yürütebilmeleri için hususi damgalı yeşil pasaport almaya hak kazanmaları çok önem arz etmektedir. Asıl mesleği yurt dışına sık sık gitmeyi gerektiren turist rehberleri olarak bu haktan yararlanmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda, yurt dışı çıkışlarını daha etkin ve hızlı bir yerine getirebilmeleri amacıyla hususi damgalı pasaport hakkının tanınması gerekmektedir" diye konuştu.