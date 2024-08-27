Kazadan sonra şoka girip, ağladı

ANTALYA'da motosikletle çarpışan otomobilin sürücü Aydın Ağın (70) şoka girip, ağladı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Apul (41) de "Omzum, omzuma dikkat edin" diyerek müdahale edenleri uyardı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1498 ile 1529 Sokak kesişiminde meydana geldi. 1529 Sokak’tan çıkan Aydın Ağın yönetimindeki 07 MTF 23 plakalı otomobil, 1498 Sokak'ta seyir halinde olan Hasan Apul idaresindeki 07 BTN 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Apul ile arkasında oturan Hamdi Kaplan (58), yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler, sevk edildi. Ekipler, Apul ile Kaplan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.