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        Tur teknesi uzun süre ayrılmayınca mahalleli iskeleyi söktürdü

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde turist taşıyan tur teknesi, mahalleye ait iskeleye yanaşıp, uzun süre bekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:05
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        Tur teknesi uzun süre ayrılmayınca mahalleli iskeleyi söktürdü
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        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde turist taşıyan tur teknesi, mahalleye ait iskeleye yanaşıp, uzun süre bekledi. Bu duruma tepki gösteren mahalleli, vinç çağırıp kendilerinin yaptırdığı iskeleyi söktürdü.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi ile Kumköy Mahallesi kesişiminde iskelenin bulunduğu alanda meydana geldi. Turist taşıyan tur teknesi iskeleye yanaştı. Teknenin uzun süre bekleme yaptığını gören mahalleli, kendilerinin yaptırdığı iskeleye gidip kaptandan ayrılmasını istedi. Kaptan, bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tepkili kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti, teknedeki turistler ise tahliye edildi.

        'MAL BİZİM ABİ, SÖKECEĞİZ'

        İskeleye gün içerisinde birden fazla tur teknesinin gelerek, uzun süre bekleme yapmasından rahatsız olduklarını belirten mahalleli ile tekne sahipleri arasında yaşanan tartışma, uzun süre devam etti. Kalabalık, tekne iskeleden ayrılmayınca vinç çağırdı. Bir mahalleli vinç geldiği sırada iskeleye vurup, "Mal bizim mi değil mi, mal bizim abi, sökeceğiz" diye bağırdı. İskele sökülürken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahalleli saatler sonra dağıldı.

        Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç "Yeni bir yat gelmiş. Kumköy halkımıza haber verdiler. Biz de Kumköy Muhtarlığı olarak duruma müdahale ettik. Turist taşıyorlarmış. Turistleri boşalttılar. Vatandaş bir daha tekne bağlamasınlar, diye iskeleyi söktürdü" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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