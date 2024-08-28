Kuyumcu dükkanı kurşunlandı; 1 yaralı

ANTALYA'da bir kuyumcuya gelen 2 kişi, tabanca ile dükkana defalarca kez ateş etti. Olayda Halil Ç., bacağından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. 07 ATG 059 plakalı otomobille kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine binen 2 kişi, iş yerinin arka tarafına yöneldi. M.Ç. ve T.Ç. burada tabancalarıyla havaya birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyarak dükkanın arka tarafına gelen Halil Ç., bacağından vuruldu.