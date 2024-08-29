Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çıralı'da turistler, plajda temizlik yaptı

        ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı'da, biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıralı'da turistler, plajda temizlik yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı'da, biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi.

        Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor. Bazı kişiler hem içtiği sigaraların izmaritlerini hem de yediği ve içtiği ürünlerin atıklarını sahillerde bırakıp, gidiyor. Yaz aylarında yabancı turistler kadar yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın Alanya'dan başlayıp Side, Denizkent, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Çatlıcak, Topçam, Çıralı, Adrasan, Olimpos, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'a kadar onlarca plaja, her gün tonlarca çöp bırakılıyor.

        3 RUS SAHİLİ TEMİZLEDİ

        Çıralı Sahili'nde biri çocuk, 3 Rus turist, atılan çöpleri topladı. Çıralı'da işletmecilik yapan Mehmet Başar tarafından sabahın erken saatlerinde cep telefonu ile görüntülenen Rus turistler, izmarit ve çöplerin atılmasına yönelik rahatsızlıklarını dile getirip, bu plajın kirletilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Doğanın herkese ait olduğunu belirten Mehmet Başar da sahili kullanan insanların çöplerini arkalarında bırakmamaları, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini söyledi.

        Diğer yandan Kemer Belediyesi'ne ait temizlik ekipleri, Çıralı plajında günlük 3,2 kilometrelik sahili sürekli temizlemeye çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Gölün adım adım otoparka dönüşmesi, uydu fotoğrafında
        Gölün adım adım otoparka dönüşmesi, uydu fotoğrafında
        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Antalya'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Kuyumcu dükkanı kurşunlandı; 1 yaralı
        Kuyumcu dükkanı kurşunlandı; 1 yaralı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Antalya'da kuyumcuya silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Antalya'da kuyumcuya silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuaförde sıra bekleyen kişiyi usturayla yaralayan z...
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuaförde sıra bekleyen kişiyi usturayla yaralayan z...