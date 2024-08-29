Çıralı'da turistler, plajda temizlik yaptı

ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı'da, biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi.

Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor. Bazı kişiler hem içtiği sigaraların izmaritlerini hem de yediği ve içtiği ürünlerin atıklarını sahillerde bırakıp, gidiyor. Yaz aylarında yabancı turistler kadar yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın Alanya'dan başlayıp Side, Denizkent, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Çatlıcak, Topçam, Çıralı, Adrasan, Olimpos, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'a kadar onlarca plaja, her gün tonlarca çöp bırakılıyor.