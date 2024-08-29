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        Gölette kaybolan Ahmet 12 gündür aranıyor

        ANTALYA'da serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız (23), 12 gündür aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:45
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        Gölette kaybolan Ahmet 12 gündür aranıyor
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        ANTALYA'da serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan Ahmet Yıldız (23), 12 gündür aranıyor. Köpek ve dronla 14 kilometrelik alanı tarayan ekipler, bir ize rastlamadı.

        Manavgat ilçesinde 18 Ağustos'ta serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor. Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor. Bölgede hassas burun köpeklerle 14 kilometrelik alan tarandı. Kanyonun iç kısımlarına kadar ilerleyen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Erişimin zor olduğu yerler de dron ile tarandı. Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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