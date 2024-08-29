Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.