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        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:20
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        Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), hayatını kaybetti.

        Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

        Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Orakcı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hakkari'de hemşire olarak görev yapan Hanım Kaya Orakcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan olay, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı. Şezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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