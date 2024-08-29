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        Yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        YARALANANABLASIYMIŞAntalya'nın Finike ilçesi Alacadağ Yaylası'nda üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke öldü, yaralanan kişinin de ablası Safiye Teke (19) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:20
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        Yaylaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        YARALANANABLASIYMIŞ

        Antalya'nın Finike ilçesi Alacadağ Yaylası'nda üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke öldü, yaralanan kişinin de ablası Safiye Teke (19) olduğu belirlendi. Safiye Teke, gelen ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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