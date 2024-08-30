Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

        ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde sahillerde doluluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde sahillerde doluluk yaşandı. Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalanlar, denizde serinledi.

        Antalya'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu 30, nem yüzde 50 ölçüldü. Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 28,4 derece olan kentte mevsim normalinin üzerindeki sıcaktan bunalanlar, sahile akın etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan plajlarda, kentteki kutlama törenleri sonrası sahiller doldu. Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazıları plaj şemsiyesi altında gölgede vakit geçirmeyi tercih etti.

        Antalya'da sıcak ve güneşli hava yarın da sürecek. Pazar günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Serik'te kutlandı
        Kucağında taşıdığı kas hastasını merdivenden düşürdü
        Kucağında taşıdığı kas hastasını merdivenden düşürdü
        Antalya'da köpek balıklarıyla dolu akvaryumda bayrak açarak 30 Ağustos'u ku...
        Antalya'da köpek balıklarıyla dolu akvaryumda bayrak açarak 30 Ağustos'u ku...
        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi
        Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 30 Ağustos etkinliği düzenlendi