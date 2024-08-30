Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Arı kovanlarını tütsülemek isterken ormanı yaktı; alevler 2 saatte söndürüldü

        ANTALYA'da Söğütlük mevkisi olarak bilinen yerde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve kadardan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arı kovanlarını tütsülemek isterken ormanı yaktı; alevler 2 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da Söğütlük mevkisi olarak bilinen yerde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve kadardan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateşten çıktığı belirlenirken, alevler bir eve de sıçradı. 

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan Söğütlük mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandaki dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye önce itfaiye ekipleri, ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman ekipleri sevk edildi. Hava ve kara araçlarının da destek verdiği yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak, 2 saatlik çalışmalar sonucu söndürüldü. Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalarda yangının bölgede bulunan arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateş sebebiyle çıktığını belirledi. Diğer yandan yangının bir eve sıçradığı ve yangında mahallede bulunan seraların zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Metrobüs kazasında 5 kişiye tutuklama talebi
        Metrobüs kazasında 5 kişiye tutuklama talebi
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Alanya'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Alanya'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Alanya'da Kazak turist otel odasında ölü bulundu
        Alanya'da Kazak turist otel odasında ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
        Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
        Alanya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Alanya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Finike'de şehit kabirleri ziyaret edil...
        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Finike'de şehit kabirleri ziyaret edil...