Sürücüsünün tekerini kaldırdığı motosikletten düşen kadın yaralandı; o anlar kamerada

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki motosikletin yer aldığı görüntülerde, önce sürücülerden birinin motosikletin önünü kaldırdığı, ardından diğer sürücünün motosikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde gitmeye çalıştığı, bu sırada arkasındaki kadının yere düştüğü görüldü.

Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde dün H.B., ara sokakta kullandığı 34 HIS 605 plakalı motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. Bu sırada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan F.R. dengesini kaybederek düştü. Başındaki kask sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtulan genç kadının yardımına çevredekiler ve motosiklet sürücüsü arkadaşı koştu. Yaralı F.R., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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