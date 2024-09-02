Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'İnsan yüzlü' balık oltaya takıldı

        ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İnsan yüzlü' balık oltaya takıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı. Balıkçı, büyüklüğünü görünce şaşırdığı popülasyonu azalan balığı, zarar vermeden denize bıraktı.

        Halk arasında görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı. Akdeniz'de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi. Avlanması yasak olan balık, Antalya'da balıkçıların oltasına takıldı.

        Serik ilçesi açıklarında oltasına canlı yem olarak taktığı barbunu 35 metre derinliğe bırakan amatör balıkçı, tuttuğu balığı bir süre uğraşın ardından yüzeye çıkardı. Balıkçı, oltasındaki büyük balığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Amatör balıkçı, tekne kaptanından, 1,2 metre boyundaki sapan balığının nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını öğrendi. Sapan balığıyla fotoğraf çektiren balıkçı, zarar vermeden onu denize saldı.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının, nesli tehlikedeki türler arasında yer aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen tür. Kemane balığının avlanması yasak. Nesli tehlike altında. Popülasyonu kritik seviyedeki balık türleri arasında yer alıyor. Dipte kumulda beslenmesini yapar. İnsan yüzlü balık olarak bilinir. Kıkırdaklı balık türleri arasında yer alır. Zararsız türdür. Az sayıda yavru verir. Yumurta anne karnında gelişir ve doğum şeklinde üreme olur. Bu türlerin korunması gerekiyor. Balıkçılarımıza nesli tehlikedeki türleri yakaladıklarında zarar vermeden denize bırakmaları çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılacak
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        İsrail'de 'Gazze'de ateşkes' gösterisi
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatros...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatros...
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı
        Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1,7 milyar doları aştı
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum ba...
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum ba...
        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL
        Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon TL
        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...
        Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazan...