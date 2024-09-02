Altın Portakal'da 'bu yıl kaçıncı' karmaşası

GEÇEN yıl iptal edilmesi nedeniyle 60'ıncısı düzenlenemeyen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'bu yıl kaçıncısı' karmaşası yaşanıyor. Festivalin bu yıl için hazırlanan görsellerinde kaçıncısının yapılacağına yer verilmezken, bazı görsel ve bültenlerde '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' ifadesi yer aldı.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60'ıncısı yapılamayan festivalin bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK BAŞVURUSU Bu sene düzenlenecek festivalde, son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Jüri başkanlığını yönetmen, senarist Ferzan Özpetek'in yapacağı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50 uzun metrajlı sinema filmi başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na toplam 169 kayıt gerçekleşti. Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 47 film başvurusu yapıldı. BÖCEK, 2024 İFADESİNİ KULLANDI Geçen sene 60'ıncısı yapılamayan festivalle ilgili bu yıl kaçıncısının düzenleneceği ile ilgili karışıklık sürüyor. Geçen sene kullanılan görsellerde '60'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazarken, bu yıl kullanılan görsellerde kaçıncısı olduğu belirtilmedi. Bazı görsellerde ise '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazdığı görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival ile ilgili yaptığı konuşmalarda, '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' ifadesini kullanmaya başladı. Böcek, geçen günlerde festivalle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi: