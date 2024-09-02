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        7 yıl önce istismarda bulunduğunu iddia ettiği akrabasını 18 yaşına girdiği gün şikayet etti

        ANTALYA'da 11 yaşından itibaren annesinin dayısı Mustafa U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:35
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        7 yıl önce istismarda bulunduğunu iddia ettiği akrabasını 18 yaşına girdiği gün şikayet etti
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        ANTALYA’da 11 yaşından itibaren annesinin dayısı Mustafa U.'nun (61) cinsel istismarına uğradığını iddia eden S.Ç., 18 yaşına girdiği gün, ses ve görüntü kayıtlarıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu. Kızın şikayeti üzerine İstanbul’da tutuklanan Mustafa U.’nun, en az 25 yıl hapsi istendi.

        Muratpaşa ilçesinde yaşayan S.Ç., 8 yaşındayken annesinin cezaevine girmesi üzerine kardeşleriyle birlikte anneannesi ve dedesinin yanına yerleşti. S.Ç. burada hayatına devam ederken, annesinin dayısı Mustafa U., ziyarete geldi. Mustafa U. 2017 yılında anneanne B.Ş.’ye, 11 yaşındaki S.Ç.’yi otele tatile götüreceğini söyleyerek yanına aldı. Mustafa U., küçük kızı Kemer ilçesinde bulunan bir otele götürerek aynı odada kalmaya başladı. İddiaya göre Mustafa U., burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Korkan S.Ç., Mustafa U.’nun tehditleri nedeniyle yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Yurt dışında yaşayan Mustafa U., zaman zaman kızı cep telefonu ile görüntülü arayarak cinsel tacizde bulundu. 2020 yılında tekrar Antalya’ya gelen Mustafa U., iddiaya göre burada da küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

        Yaşadıkları nedeniyle psikolojisi bozulan S.Ç., okul hayatına devam edemedi. Korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamayan S.Ç., son aylarda aralarındaki telefon görüşmelerini kayıt altına almaya başladı. Görüntülü görüşmelerde Mustafa U.’nun uygunsuz hal ve görüntülerini kaydeden S.Ç., ses kayıtlarını da toplamaya başladı.

        8 Mayıs 2024’te 18 yaşına giren S.Ç., polis merkezine giderek yaşadıklarını anlatıp, elindeki delilleri vererek Mustafa U.’dan şikayetçi oldu. Mustafa U., şikayet üzerine İstanbul’da yakalanarak tutuklandı. Mustafa U. ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Şikayetin ardından S.Ç., yaşadıklarına göz yumulduğunu iddia ettiği evden de kaçtı.

        Diğer yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görüntü ve ses kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından hazırlanan iddianamede, delil olarak sunulan görüntülerde Mustafa U.’nun cinsel istismar kastıyla hareket ettiği, üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Savcılık, Mustafa U.’nun '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçlarından en az 25 yıl ile cezalandırılmasını talep etti. İstanbul’da tutuklu Mustafa U.’nun tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.

        İlk duruşma, 25 Eylül günü Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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