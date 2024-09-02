Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı (2)

        AÇILIŞVİDEOLARI INSTAGRAM'DAAntalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapatma kararı verdiği, bugün Rusya ile eş zamanlı açılışı yapılan okuldaki öğretmenlerin Instagram üzerinden paylaşımları dikkati çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AÇILIŞVİDEOLARI INSTAGRAM'DA

        Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapatma kararı verdiği, bugün Rusya ile eş zamanlı açılışı yapılan okuldaki öğretmenlerin Instagram üzerinden paylaşımları dikkati çekti. Kaçak eğitim-öğretim faaliyetinin başladığına dair fotoğraf ve videolarda, Rusça 'Türk okulları 9 Eylül'de kapı açar, ama bizde çocuklar bizim Co-kids-working'e gelerek online eğitime geçti' ifadeleri yer aldı. Paylaşımlarda, ilk ders zilinin çaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yer alıyor. Paylaşımda, Rusya’da okul açılışı gününü sembolize eden ders zili görseli ile 'merhaba bilgi bayramı' yazısına yer verildi.

        'BUNA ARTIK DUR DENİLMELİ'

        ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, "Bu olaya artık bir dur demek gerekiyor. Buranın bir hukuk devleti olduğu, kanunlarla yönetildiğini bu misafir arkadaşlar bilmiyor sanırım. Bunun net şekilde kendilerine anlatılması gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!

        Benzer Haberler

        Oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama
        Oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Antalya'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor
        Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor
        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu
        Antalya'da 8 aylıkken karaciğer nakli olan Bulut, Rektör Özkan ile buluştu
        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...
        Dr. İbze: Viral enfeksiyonlardan korunmanın yolu kalabalık ortamlardan uzak...