Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı (2)

AÇILIŞVİDEOLARI INSTAGRAM'DA

Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapatma kararı verdiği, bugün Rusya ile eş zamanlı açılışı yapılan okuldaki öğretmenlerin Instagram üzerinden paylaşımları dikkati çekti. Kaçak eğitim-öğretim faaliyetinin başladığına dair fotoğraf ve videolarda, Rusça 'Türk okulları 9 Eylül'de kapı açar, ama bizde çocuklar bizim Co-kids-working'e gelerek online eğitime geçti' ifadeleri yer aldı. Paylaşımlarda, ilk ders zilinin çaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yer alıyor. Paylaşımda, Rusya’da okul açılışı gününü sembolize eden ders zili görseli ile 'merhaba bilgi bayramı' yazısına yer verildi.