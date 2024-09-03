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        Antalyalı turizmcinin 'cumartesi' sevinci

        BU yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya'da turizmcileri sevindiren gün, cumartesiler oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:00
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        Antalyalı turizmcinin 'cumartesi' sevinci
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        BU yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya'da turizmcileri sevindiren gün, cumartesiler oldu. Her cumartesi Antalya Havalimanı'na 100 binin üzerinde turist geldiğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmcileri heyecanlandıran gün artık cumartesiler oldu. Her cumartesi hem gelen turist sayısı hem de uçak seferlerinde artışlar görüyoruz. Bu sezon artık cumartesilerde 100 bin turiste kilitlendik" dedi.

        Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Kente hava yoluyla gelen tatilciler, 5 yıldızlı otellerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu yıl Antalya, 17 milyon turist sayısı ile rekor hedefliyor. Bu yıl büyük bir tur operatörünün batışı, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, Ukrayna-Rusya ile İsrail-Filistin savaşları gibi birçok soruna rağmen Antalya'da, ağustos sonu itibarıyla turizmde rekor yıl olan 2023'ün üzerinde turist sayılarına ulaşıldı. Antalya'ya ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artışla 2 milyon 673 bin 736 oldu. Kente 2024 yılının 8 ayında gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artarak, 11 milyon 731 bin 937 oldu.

        'TURİSTLER OTEL DIŞINA ÇIKAMIYOR'

        Turizmciler, kente gelen turist sayısının artış yaşandığı günün cumartesi olduğuna dikkati çekti. Cumartesi günlerini heyecanla beklediklerini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmcileri heyecanlandıran gün artık cumartesiler oldu. Her cumartesi hem gelen turist sayısı hem de uçak seferlerinde artış görüyoruz. Bu sezon artık cumartesilerde 100 bin turiste kilitlendik. Bu durum elbette bizleri mutlu ediyor; ama bu turistler nerelerde? Otellerde konaklıyor. Otel dışına çıkamıyor. Turistleri otel dışına çıkarıp, kent içinde hareketlilik sağlayacak çalışmalara da ihtiyaç var" dedi.

        EN ÇOK RUSLAR İLE ALMANLAR GELDİ

        Diğer yandan 10 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı verilerine göre; 44 ülkeden 503 uçak seferi ve toplamda 100 bin 265 yolcu geldi. Rusya'nın 21 bin 65 yolcu ile liste başı olduğu cumartesi gününde Almanya, 20 bin 633 yolcu ile ikinci oldu. Almanya'yı Polonya 12 bin 822 yolcuyla takip etti. 24 Ağustos Cumartesi günü, yine 100 binin üzerinde turistin geldiği gün oldu. Almanya'dan 115 uçak seferiyle 22 bin 570 yolcunun geldiği kentte Rusya'dan 96 seferle 21 bin 480 yolcu iniş yaptı. Polonya 12 binden fazla yolcu ile yine 3'üncü ülke olarak listede yer aldı. 24 Ağustos’ta 44 ülkeden toplamda 100 bin 844 yolcu Antalya'ya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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