Antalyalı turizmcinin 'cumartesi' sevinci

BU yıl 17 milyon turist hedefleyen Antalya'da turizmcileri sevindiren gün, cumartesiler oldu. Her cumartesi Antalya Havalimanı'na 100 binin üzerinde turist geldiğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmcileri heyecanlandıran gün artık cumartesiler oldu. Her cumartesi hem gelen turist sayısı hem de uçak seferlerinde artışlar görüyoruz. Bu sezon artık cumartesilerde 100 bin turiste kilitlendik" dedi.

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Kente hava yoluyla gelen tatilciler, 5 yıldızlı otellerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu yıl Antalya, 17 milyon turist sayısı ile rekor hedefliyor. Bu yıl büyük bir tur operatörünün batışı, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, Ukrayna-Rusya ile İsrail-Filistin savaşları gibi birçok soruna rağmen Antalya'da, ağustos sonu itibarıyla turizmde rekor yıl olan 2023'ün üzerinde turist sayılarına ulaşıldı. Antalya'ya ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artışla 2 milyon 673 bin 736 oldu. Kente 2024 yılının 8 ayında gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artarak, 11 milyon 731 bin 937 oldu.

'TURİSTLER OTEL DIŞINA ÇIKAMIYOR' Turizmciler, kente gelen turist sayısının artış yaşandığı günün cumartesi olduğuna dikkati çekti. Cumartesi günlerini heyecanla beklediklerini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizmcileri heyecanlandıran gün artık cumartesiler oldu. Her cumartesi hem gelen turist sayısı hem de uçak seferlerinde artış görüyoruz. Bu sezon artık cumartesilerde 100 bin turiste kilitlendik. Bu durum elbette bizleri mutlu ediyor; ama bu turistler nerelerde? Otellerde konaklıyor. Otel dışına çıkamıyor. Turistleri otel dışına çıkarıp, kent içinde hareketlilik sağlayacak çalışmalara da ihtiyaç var" dedi.